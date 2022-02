Montagabend Corona-Tote: Gedenken in Querfurt und Halle

In Querfurt und Halle haben Bündnisse am Montag zum Gedenken an die Corona-Toten in Sachsen-Anhalt aufgerufen. In Querfurt wurden Tausende Kerzen angezündet. Auch Corona-Proteste fanden erneut in mehreren Städten statt.