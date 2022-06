Sachsen-Anhalt: ein "Reallabor für Co-Working", so nennt es Tobias Kremkau. "Alles, was ich in Europa und weltweit an Entwicklung in Sachen Co-Working sehe, passiert auch in Sachsen-Anhalt." Kremkau muss es wissen, er ist Experte für Co-Working. Der gebürtige Magdeburger arbeitet bei "CoWorkLand", einer Genossenschaft, die Gründer und Betreiber von Co-Working-Spaces unterstützt und vernetzt.