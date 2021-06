Nach Personalquerelen Cyberagentur in Halle hat einen neuen Chef – zumindest übergangsweise

Die Cyberagentur des Bundes in Halle hat einen neuen Geschäftsführer. Übergangsweise habe Gustav Rieckmann den Posten übernommen, teilte die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit am Dienstag mit. Der Jurist kommt demnach vom Bundesverteidigungsministerium und leitete zuletzt einen Lehrbereich im Bildungszentrum der Bundeswehr in Berlin.