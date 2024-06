Die Nase am Boden, die Leine straff gespannt: Waldfee und Zeder ziehen heftig, wenn es in den Wald geht. Überall so spannende Gerüche. Für die beiden Rauhhaardackel-Damen ist das aufregend, denn sie sind darauf trainiert, Wild aufzuspüren. Ihre Halterin Angela Kummert ist studierte Försterin und Jägerin. Ihre Dackel helfen ihr, verletzte Tiere aufzuspüren.