Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes Ergiebiger Dauerregen in Sachsen-Anhalts Süden

Am Freitag dominieren in Sachsen-Anhalts dichte Regenwolken. Für den Süden des Landes gilt – Stand Freitagmittag – bis 18 Uhr eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Im Burgenlandkreis, der Stadt Halle und dem südlichen Saalekreis werden Regenmengen bis zu 70 Liter pro Quadratmeter erwartet, teils in Verbindung mit lokalen Gewittern, Sturmböen und Hagel.