In den Kommentarspalten von MDR SACHSEN-ANHALT ist eine kontroverse Debatte darüber entbrannt, ob in Sachsen-Anhalt die Deutschlandfahne dauerhaft vor öffentlichen Gebäuden und Schulen gehisst werden soll. Auslöser sind entsprechende Beschlüsse und Anordnungen in mehreren Landkreisen. So hat der Landkreis Jerichower Land bereits dafür gestimmt, ebenso wie der Burgenlandkreis, wo neben der Nationalflagge auch die Europaflagge und die Kreisflagge gehisst werden dürfen – vorausgesetzt, es stehen mehrere Fahnenmasten zur Verfügung. Im Landkreis Mansfeld-Südharz wurde Ende April eine entsprechende Anweisung von Landrat André Schröder (CDU) erlassen.