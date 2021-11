Schmidt: Erneuter Lockdown hätte katastrophale Folgen. Bildrechte: dpa

"Wir fordern alle Unternehmen, also auch unsere Gäste, auf, die Hygienemaßnahmen und die Maßnahmen zum Schutz vor Corona in den Betrieben zu beachten, um alles Mögliche dafür zu tun, dass wir im Winter trotz Einschränkungen geöffnet bleiben", appellierte Landesverbandschef Michael Schmidt an die Beteiligten.



Der bevorstehende Winter werde eine Herausforderung, um nicht erneut in einen Lockdown zu kommen.