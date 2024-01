In Halle und in Magdeburg sind am Samstag Demonstrationen und Mahnwachen gegen Rechtsextremismus und die AfD geplant. Dazu aufgerufen hat unter anderem das "Bündnis gegen Rechts". Weitere 70 Organisationen unterstützen das Vorhaben, darunter auch Gewerkschaften, Sozialverbände und Kirchen. Die Polizei erwartet jeweils bis zu tausend Menschen, die meisten aber in Halle. Bundesweit werden an diesem Wochenende zehntausende Demonstranten erwartet.