Geburten in Sachsen-Anhalt Am ersten Juni dieses Jahres meldete das Statistische Landesamt, dass im Jahr 2022 die Zahl der Geburten in Sachsen-Anhalt mit 14.500 einen neuen Tiefststand erreicht habe. Die Geburtenrate sank auf das Niveau der frühen neunziger Jahre. Zudem starben im Jahr 2022 rund 37.000 Sachsen-Anhalter, also mehr als doppelt so viele Menschen, wie geboren wurden.