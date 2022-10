Demonstrationen gab es am Montag unter anderem in Magdeburg, Halle, Dessau-Roßlau, Querfurt, Oschersleben und Sangerhausen. Auffällig dabei: In Magdeburg nahmen diesmal deutlich Menschen teil als noch vor einer Woche. In der Landeshauptstadt fanden am Abend zwei Kundgebungen statt, eine davon auf Anmeldung der AfD auf dem Domplatz. Ein Polizeisprecher bezifferte die Teilnehmerzahl auf knapp 1.200 Menschen. Vor einer Woche waren es etwa doppelt so viele gewesen.