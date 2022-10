Proteste Demos gegen Energie- und Russlandpolitik in mehreren Städten

In mehreren Städten, darunter Magdeburg, Bitterfeld, Querfurt und Halle, haben Menschen am Montag erneut gegen steigende Energiepreise und die Russlandpolitik der Bundesregierung protestiert. Einige der Demonstrationen waren von der AfD angemeldet worden. In Magdeburg und Bitterfeld kamen jeweils mehrere tausend Teilnehmende zusammen.