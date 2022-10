Demos am Montag- und Dienstagabend Energiepreis: Weniger Teilnehmer bei Protesten in Sachsen-Anhalt

In mehreren Städten, darunter Magdeburg, Halle und Dessau, haben Menschen am Montagabend erneut gegen die steigenden Preise für Strom und Gas protestiert. An den Demonstrationen haben weniger Menschen teilgenommen als in der Vorwoche. In Magdeburg beteiligten sich etwa 1.200 Personen an zwei Veranstaltungen. In Halle wurden die Proteste von einer extremistischen Vereinigung angemeldet. Auch am Dienstag kamen in der Landeshauptstadt Menschen zusammen, um zu demonstrieren.