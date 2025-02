Förderung Sachsen-Anhalt investiert Rekordsumme in Denkmalschutz

Hauptinhalt

04. Februar 2025, 10:39 Uhr

29.000 Gebäude in Sachsen-Anhalt stehen unter Denkmalschutz. Für die Sanierung hat das Land vergangenes Jahr eine Rekordsumme von mehr als 73 Millionen Euro ausgegeben. In Oranienbaum-Wörlitz gibt es in dem Zusammenhang nun ein Pilotprojekt: Ab sofort soll eine neue Beratungsstelle bei Fragen zu Sanierungen helfen.