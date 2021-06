Seltene Film-Aufnahmen im Internet 84-jähriger Zerbster ist der älteste Youtuber des Landes

Bernd Maywald ist ein Original. Sein Leben verlief "konsequent zickzack geradeaus", sagt der gebürtige Berliner, der einst Maschinenbau studierte, dann aber lieber Fernsehregisseur wurde, Liedtexte für Rockbands schrieb, zwischendurch eine Windmühle kaufte, ein Buch darüber schrieb und überhaupt immer nur das tat, was er wollte. Und irgendwann wollte er eben Filme auf Youtube veröffentlichen.

"Die Filme lagen hier rum, und ich dachte, vielleicht guckt sich das ja mal jemand an. Zumindest die ältere Generation, die mit dieser Machart noch vertraut ist und früher selbst gefilmt hat." Also eröffnete Bernd Maywald Ende 2014 seinen eigenen Youtube-Kanal . Und schon sein erster Film – ein Reisefilm – war ein voller Erfolg.

" Albanien 1960 , das war eine Jugendtourist-Reise. Für 670 DDR-Mark konnte man damals 14 Tage Urlaub in Albanien machen, inklusive Charter-Flug, Verpflegung und Taschengeld. Heute unvorstellbar. Das war zwar eine Gruppenreise, aber man konnte sich von der Gruppe entfernen. Und ich bin dann getrampt, war auf Achse. Die Diktatur, die da sein sollte, von der habe ich nichts gemerkt. Ich wurde überall freundlich aufgenommen, und die Kamera war immer dabei."

Und so drehte Maywald einen Film, der mehr als 50 Jahre später einige Bekanntheit erlangen sollte. "Ich konnte ja nicht ahnen, dass es aus der Zeit, als wir dort waren, keinerlei dokumentarisches Material über Albanien gab." Doch genauso war es, und in den sozialen Netzwerken verbreitete sich die Kunde von den historischen Filmaufnahmen des Balkan-Landes schnell. Eine Zeit lang bekam das Video auf Youtube täglich 5.000 Klicks, mehr als 70.000 Aufrufe hat der Film insgesamt.

Auch Bernd Maywald ist über die Jahre auf andere Kameras umgestiegen, drehte zum Schluss auch digital. Und dann hat sich der einstige Regisseur auch den Filmschnitt am Computer selbst beigebracht: "Am Anfang war das gar nicht so einfach. Aber mittlerweile kenne ich alle Tricks beim Schnittprogramm."