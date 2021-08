Nach dem Unglück bei einem Grillfest in Aken im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind die beiden schwerverletzten Kinder auf dem Weg der Besserung. Wie die Polizei in Dessau-Roßlau am Donnerstag MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, konnte auch ein siebenjähriger Junge nach intensiver Behandlung das Krankenhaus verlassen. Der andere acht Jahre alte Schüler hatte bereits wenige Tage nach dem Unglück wieder nach Hause gehen können.