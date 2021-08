Am Rande einer Ferienveranstaltung auf dem Gelände einer Begegnungsstätte in Aken (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist es am Montag zu einer Verpuffung gekommen. Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau weiter berichtet, wurden zwei acht Jahre alte Jungen schwer und ein Achtjähriger leicht verletzt.