Nachtflug vom kanadischen Iqaluit nach Goose Bay. Das Thermometer zeigt minus 30 Grad. Und auch in dem kleinen zweimotorigen Flugzeug, in dem Benjamin Diedering mit zwei Freunden unterwegs ist, ist es eiskalt. Als dann plötzlich die Benzin-Anzeige des Fliegers aussetzt, ist es außerdem gespenstisch still. "Da rutscht einem schon das Herz in die Hose", sagt Diedering und strahlt beim Erzählen aber übers ganze Gesicht.

Diedering vor den Eisbergen Grönlands. Bildrechte: Benjamin Diedering Denn: Alles geht gut. Diedering und seine Piloten meistern den Flug nach Goose Bay und den Rest ihres insgesamt zehntägigen "Atlantik-Expedition", die sie von Deutschland über Großbritannien, Island, Grönland und Kanada nach Miami führt.

Höher, schneller, weiter

Und ein wahres Abenteuer ist auch das Leben von Benjamin Diedering, der in Aken im Landkreis Anhalt-Bitterfeld aufgewachsen ist – eine Stadt, die dem energiegeladenen Heranwachsenden schnell zu klein wurde. "Als Kind war es in Aken toll, aber als Jugendlicher? Da möchte man raus, kommt aber kaum weg. Der letzte Bus fährt gefühlt 17 Uhr", erinnert sich der heute 30-Jährige.

Mit Freunden, die schon einen Führerschein haben, fährt er nach Köthen und Dessau, nach Magdeburg, Leipzig oder Berlin. Gemeinsam ziehen sie durch die Clubs, machen sich als Party-Fotografen einen Namen. So wird das Fotografieren zu Diederings großer Leidenschaft, auch wenn nach dem Abitur zunächst die Vernunft siegt.

Er sagt: "Ich habe auf meine Eltern gehört und ein vernünftiges Studium absolviert, ich habe Mathe und Informatik auf Lehramt studiert, aber als ich fertig war, habe ich mir gesagt 'Jetzt wage ich das größte Risiko, das man als junger Mensch in Deutschland eingehen kann' und habe mich selbstständig gemacht."

Abenteuer Selbstständigkeit

Benjamin Diedering - Fotograf, Videograf, Podcaster. Bildrechte: Benjamin Diedering In Leipzig gründet Diedering die Agentur "BDX Media", produziert Fotos und Videos für große Marken wie RB Leipzig, DHL oder BMW. Schnell hat BDX Media in Leipzig 16 Mitarbeiter. Und Diedering denkt weiter groß: "Vor vier Jahren habe ich eine USA-Flagge bei uns im Büro aufgehängt und habe zum Team gesagt: 'In vier Jahren werden wir ein Büro in den Vereinigten Staaten haben.'" Das war damals noch ganz abstrakt, aber ich glaube, es war sehr, sehr wichtig. Denn nur, wenn du deinen Leuten eine Vision mitgibst, kannst du es auch wirklich schaffen."

Diedering und sein Team schaffen es. Seit Januar hat BDX Media ein Büro in Los Angeles, die ersten Aufträge sind längst abgearbeitet. Und zwischendurch findet der junge Gründer sogar Zeit, zurück nach Deutschland zu kommen, um das neue Leipziger Büro einzuweihen und die Dokumentation über das Atlantik-Abenteuer zu präsentieren, die auf YouTube mittlerweile mehrere tausend Aufrufe hat.

Kein Ende in Sicht

In seiner knappen Freizeit macht Diedering gerade den Pilotenschein, er will bei künftigen Ausflügen mit im Cockpit sitzen und auch beruflich hat der 30-Jährige noch so einiges vor: "Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in ein paar Jahren vielleicht ein Büro in Shanghai, in Paris oder in Tokio haben. Ich glaube alles, was man sich in den Kopf setzt und was man sich vorstellen kann, ist auch möglich. Man muss nur ganz fest daran glauben und braucht die richtigen Leute um sich."

Einer der schönsten Momente der "Atlantic Expedition" - der Flug entlang der New Yorker Skyline. Bildrechte: Benjamin Diedering

Zurück zu den Wurzeln