Auf dem Stadtfest in Aken ist ein 22-Jähriger aus Magdeburg mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft erst am Dienstag mitteilten, soll ein 19-Jähriger aus Köthen in der Nacht zu Sonnabend mehrfach auf Oberkörper und Arme des Opfers eingestochen haben.