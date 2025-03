Die Arbeiten für den Bau des neuen Industrieparks in Köthen-Süd (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) schreiten weiter voran. Wie die Stadt mitteilte, wird das Gelände an der Bundesstraße 183 von Dienstag an von Archäologen abgesucht. Auf der 92 Hektar großen Fläche sind demnach in den kommenden Monaten vier Bagger unterwegs, die auf einer Länge von fast 50 Kilometern knapp einen Meter tiefe Gräben ziehen. Dort würden sich dann Experten des Landesamts für Denkmalpflege nach Spuren aus der Vergangenheit umsehen.