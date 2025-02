80 Cent pro Stunde: So läuft die Arbeitspflicht für Asylbewerber in Anhalt-Bitterfeld

"Wir haben jetzt zwei Iraker und einen Helfer aus der Türkei, das funktioniert gut auch mit unseren Kollegen." Die Verständigung gelinge trotz Sprachbarrieren, sagt der Bauhofleiter. Zur Not mit Händen und Füßen. Sonst helfen Übersetzungsprogramme auf dem Handy. Und die Motivation der Asylbewerber? Die ist vorhanden, findet Rousseau. "Die Jungs packen fleißig mit an, man merkt, sie haben echt Bock, sich zu integrieren."

Und Hilfe wird gebraucht, sagt Hannes Loth (AfD), Bürgermeister in Raguhn-Jeßnitz. Bei ihm fragte der Landkreis Anhalt-Bitterfeld im vorigen Jahr an, ob die Gemeinde Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber habe. Loth meldete daraufhin sechs mögliche Beschäftigungsangebote. Hecken schneiden, Rasen mähen, Spielplätze säubern. Der Bedarf sei groß: "Wir sind eine Stadt mit wenig Geld, da ist das Personal knapp. Und wenn wir so unterstützt werden, dann hilft das sehr", so der AfD-Politiker. Symbolpolitik, um Forderungen aus Teilen der Bevölkerung nachzukommen? Loth wiegelt ab. Die Planstellen im Bauhof waren zwar vorher schon voll besetzt. "Aber es gibt so viel Arbeit in den Ortsteilen, die wir kaum stemmen können."