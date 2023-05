Auf der Autobahn 9 im Landkreis Anhalt-Bitterfeld haben am Montag Bauarbeiten begonnen. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, wird in Fahrtrichtung München zwischen Brehna und Wiedemar der rechte Fahrstreifen erneuert und dafür gesperrt. Der Verkehr soll bis zum 26. Mai an der Baustelle vorbeigeführt werden.