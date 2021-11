Christian Tylsch (CDU) Bildrechte: Christian Tylsch

Technisch und personell sei man derzeit kriminellen Computerspezialisten unterlegen, sagte der Landrat. Es gebe bereits regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen durch externe Dienstleister.



"Wenn man sieht, was in Bitterfeld passiert ist, dass eine Kreisverwaltung ein halbes bis dreiviertel Jahr ausfällt – mit all dem, was hinten dran hängt [...], dann weiß man, dass man sich so einen Ausfall nicht leisten darf", erklärte Tylsch weiter.