Ein betrunkener Mann ist in Sandersdorf-Brehna im Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit seinem Kopf in einem Brückengeländer stecken geblieben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, befreiten Einsatzkräfte der Feuerwehr den 39 Jahre alten Mann. Verletzt wurde er nicht. Ein Alkoholtest habe einen vorläufigen Wert von 1,26 Promille ergeben.