Pumpen verboten Anhalt-Bitterfeld schränkt wegen der Trockenheit Wasser-Entnahmen ein

Die Wasserstände in Anhalt-Bitterfeld leiden wie überall in Sachsen-Anhalt unter einem weiteren trockenen Frühjahr. Aus Flüssen und Seen darf daher kein Wasser mehr abgepumpt werden. Doch ganz müssen Anwohner auf das Nass für den Garten nicht verzichten.