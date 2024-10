Feuerwehr- und Polizeieinsatz Frau kommt bei Brand in Köthen ums Leben

24. Oktober 2024, 16:28 Uhr

In Köthen gab es am Mittwochabend im Ortsteil Dohndorf einen Brand in einem Wohnhaus. Eine Frau kam dabei ums Leben. Dabei soll es sich um die Hauseigentümerin handeln. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.