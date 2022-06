In Köthen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat es in einer ehemaligen Malzfabrik gebrannt. Eine Polizeisprecherin sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstagmorgen, das Feuer sei zwar grundsätzlich gelöscht, aber es gebe immer noch Glutnester. Die Feuerwehr sei deshalb weiter vor Ort und überwache das Geschehen. Nach ersten Angaben ist bei dem Brand ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden.