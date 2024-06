Der Friedhof in Oranienbaum ist ein beschaulicher Ort. Grabsteine erinnern an Verstorbene, Vögel zwitschern von den Zweigen, das frische Grün der Bäume spendet Schatten. Gegenüber dem Grab italienischer Kriegstoter, unter einem Bergahornbaum, ist ein unscheinbarer Grabstein in den Rasen eingelassen. Kein Name ziert den Stein, er ist einfach nur traurig grau, am Rand wächst der Rasen leicht darüber. Tracy Hering hält an der unscheinbaren Grabstätte inne, fegt mit der Hand Blätter und Staub weg. Auch jetzt gibt der Stein nicht preis, wessen Grab er bedeckt. Der Name des Toten ist bis heute nicht bekannt.