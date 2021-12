Andenken an die Pandemie Museum in Köthen sammelt Dinge des Corona-Alltags

Hauptinhalt

Mund-Nasen-Schutz, Schnelltest, Impfzertifikat – all diese Dinge gehören in der Pandemie zu unserem Alltag. Das Museum in Köthen sammelt diese Corona-Gegenstände zur Erinnerung. Eine Corona-Ausstellung wird es aber erst in ein paar Jahren geben.