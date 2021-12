Welche Folgen Falschmeldungen in sozialen Medien haben können, zeigt aktuell ein Fall in Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Dort ermittelt jetzt die Polizei wegen der Androhung von Straftaten. Unbekannte hatten in sozialen Netzwerken behauptet, dass ein 13 Jahre alter Schüler an den Folgen einer Corona-Schutzimpfung gestorben sei. Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) zeigte sich im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT erschüttert.