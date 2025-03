Wenn Georg Ott heute die Tür zu seinem "Prinzenhaus" in der Köthener Innenstadt (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) öffnet und einen hereinbittet, beginnt eine Zeitreise in andere Epoche der Architektur. Das Palais aus dem Spätbarock gehört zum Ensemble der Köthener Schlössergeschichte und regt mit seinem Charme des Vergangenen die Phantasie an: Wie es wohl war, als in den historischen Räumen mit den Stuckdecken und dem geschmackvoll eingerichteten Interieur stimmungsvolle Musikabende stattfanden?

Trotz alle dem hat man auch erkannt, dass vieles Original ist und das hat mich damals schon gereizt. Georg Ott Besitzer des "Prinzenhauses" in Köthen

Der Klavierrestaurator hatte wohl genau diese Vorstellung, Historisches wieder neu zu beleben und kaufte das Haus vor sechs Jahren in einem eher heruntergekommenen Zustand. Die Fenster waren eingeschlagen, teilweise lag hüfthoch der Müll in den Räumen und die Tapeten hingen von den Wänden, berichtet Georg Ott heute: "Und trotz alle dem hat man auch erkannt, dass vieles Original ist und das hat mich damals schon gereizt."

In Eigenleistung oder mit Unterstützung von Freunden hat er es Stück für Stück saniert und es in einen sehenswerten Zustand versetzt. Natürlich gibt es in dem rund 800 Quadratmeter großem Haus noch immer viel zu tun, aber das Gröbste ist geschafft. Inzwischen gibt es im Sommer auch wieder Ausstellungen und Musikabende. Bildrechte: Janett Scheibe

Gefunden hatte der Restautor das "Prinzenhaus" in der Denkmalbörse, ein Angebot des Landes Sachsen-Anhalt. Auf dem Portal versucht man seit nun mehr 17 Jahren, Interessenten und Käufer für erhaltenswerte Kulturgüter zu finden. "Wir vermitteln nicht nur denkmalgeschützte Gebäude, das ist, wenn man so will, eine freiwillige Aufgabe. Wir fördern und beraten auch Menschen, die bereit sind, sich dieser großen Aufgabe zu stellen – entweder mit finanziellen Mitteln oder Beratungsleistungen", erklärt Denise Vopel, Pressesprecherin des Landesverwaltungsamts.

Rund 100 Objekte fangen neuen Besitzer

Rund 100 Objekte haben durch die Denkmalbörse in den vergangenen Jahren einen neuen Besitzer gefunden. Derzeit sind rund 30 sanierungsbedürftige Kulturgüter im Angebot. Eins von ihnen ist ein Fachwerkhaus von 1772 im Zentrum von Wolmirstedt (Landkreis Börde). Derzeit noch im Besitz der Stadt, sucht man für das sanierungsbedürftige Haus, welches in seiner Geschichte immer wieder den Besitzer wechselte und teilweise auch immer wieder instandgesetzt wurde, einen neuen Besitzer. Zurzeit befindet sich noch ein Jugendclub darin, aber die Stadtverwaltung könnte sich auch durchaus auch eine andere Verwendung vorstellen. Bildrechte: Janett Scheibe