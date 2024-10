In den sozialen Medien teilt Vanessa ihre Reisen mit ihren Followerinnen und Followern. In Zukunft möchte sie über diese Kanäle auch noch mehr Menschen für Yoga begeistern: "Ich gebe das mit meinem Herzen weiter, was ich weiß. Ich bin eine Passion-Yoga-Lehrerin." Dass Vanessa liebt, was sie tut, sieht man ihr direkt an. Mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht berichtet sie über ihre Reisen und Erfahrungen als Yoga-Lehrerin im In- und Ausland.