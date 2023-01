Vom Stubenhocker zum Nationalspieler. Klingt ungewöhnlich, ist Levy Finn Rieck aus Köthen aber genau so passiert. Der 20-Jährige ist Lehramtsstudent für Sonderpädagogik, aber an der Playstation schon längst ein Profi. Der Köthener spielt wie Millionen andere Fußball – oder besser gesagt das Kultspiel Fifa auf der Konsole. Nur spielt er es besser als die meisten, viel besser. So gut, dass er Ende des vergangenen Jahres in die erst 2019 gegründete E-Sport-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes berufen wurde. Nach einem Anruf von Hansi, oder?