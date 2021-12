Reik Rosenkranz ist Fluss- und Seenfischer aus Aken im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. In der Adventszeit ist der 46 Jahre alte Berufsfischer fast täglich auf der Elbe unterwegs – bei Wind und Wetter. Denn das Geschäft brummt und Fisch ist derzeit besonders gefragt.

Neben Fisch aus der Elbe verkauft Rosenkranz auch selbst geräucherten Lachs aus dem Meer. Bildrechte: Martin Krause

Für Rosenkranz bedeutet das viel Arbeit. Vor zehn Jahren ist er aus Brandenburg nach Aken gezogen. Hier bewirtschaftet er 50 Kilometer Elbe von Breitenhagen bis Coswig. Und gefischt wird nachhaltig: Gefangen wird nur, was verbraucht wird.



20 Tonnen Fisch verkauft Rosenkranz jedes Jahr in seinem Fischhaus in Köthen. Manche bekommt er von Zulieferern aus dem Meer, einen großen Teil fischt er selbst aus der Elbe.