Landwirt Eike Zschoche baut auf seinen rund 400 Hektar umfassenden Äckern in Repau im südlichen Sachsen-Anhalt auch Nuss- und Obstbäume neben landwirtschaftlichen Kulturen wie Weizen, Mais, Zuckerrüben und Raps an. Die Kombination von Elementen des Ackerbaus und der Pflanzung von Bäumen und Sträuchern nennt man auch Agroforst. "Der Begriff ist sicher neu, das Aufleben des Verfahrens auch", erklärt Zschoche. "Aber in Wirklichkeit ist es ein altes Prinzip, nämlich die alte Feld-Baum-Wirtschaft, die in vielen Jahrhunderten vor uns betrieben wurde: auf Ackerland mit Obstbäumen im Acker."