Der FDP-Landesverband Sachsen-Anhalt geht mit Yvonne von Löbbecke in den Europawahlkampf 2024. Auf ihrer Landesvertreterversammlung am Samstag in Köthen wählten die Teilnehmer von Löbbecke mit 89 von 104 Stimmen zu ihrer Kandidatin. "Europa bedeutet Freiheit, Vielfalt, kulturellen Austausch und freien Handel. Ich werde für diese Freiheit antreten. Es lohnt sich, für dieses Europa zu kämpfen", sagt die 52-Jährige.