Festival am Goitzschesee Sputnik Spring Break gestartet

Am Freitagabend ist das Festival Sputnik Spring Break auf der Halbinsel Pouch am Goitzschesee gestartet. Es feiert in diesem Jahr sein 15. Jubiläum und ist erneut ausverkauft. Bis Montag, 20. Mai, können die Besucherinnen und Besucher zu Musik von nationalen und internationalen Stars feiern. Der Campingplatz ist bereits seit Mittwoch geöffnet.