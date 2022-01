Bauarbeiten Ortsdurchfahrt von Gröbzig wieder frei – acht Monate früher als gedacht

Wenn in Deutschland gebaut wird, dauert das inzwischen oft länger als geplant. Nicht so in diesem Fall: Denn in Gröbzig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld verschwindet eine Großbaustelle deutlich früher als gedacht. Es geht um ganze acht Monate.