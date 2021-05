Anhalt-Bitterfeld Millionenschaden nach Großfeuer bei Holzpaletten-Firma in Köthen

Bei dem Großbrand in Köthen ist am Mittwochabend ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Das Feuer war in einer Firma für Holz-Paletten im Stadtteil Arensdorf ausgebrochen. Die Feuerwehr musste gegen meterhohe Flammen kämpfen. Sie ist derzeit noch immer mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Nach Angaben der Leitstelle wird sich der Einsatz noch Stunden hinziehen.