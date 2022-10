Deetzer Teich bei Zerbst: Das Wasser fehlt

Die Erinnerungen an die großen Feste von einst sind schließlich noch präsent. Beim Abfischen wurde für zwei Wochen lang Wasser in einem Staubecken hinter dem Teich angestaut. Über den Umflutgraben floss das angestaute Frischwasser am Tag des Abfischens dann in die Fanggrube und lockte die Fische an. Diese wurden lebend gefangen, sortiert und zum Verkauf in kleineren Becken aufbewahrt.