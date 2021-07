Die Cyber-Attacke auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld bringt auch in der kommenden Woche massive Einschnitte für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises mit sich. Denn das Landratsamt mit seinen knapp 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist weiter praktisch handlungsunfähig.

Landrat Uwe Schultze hatte am Freitag vorsorglich den Katastrophenfall ausgerufen, um in dieser Lage mehr Unterstützung von Land und Bund zu erhalten. Er wolle von Seiten des Landratsamtes so gut aufgestellt sein, wie nur möglich.