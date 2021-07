Das Landratsamt ist am Dienstag das Ziel einer Cyber-Attacke gewesen. Kriminelle hatten Daten verschlüsselt und gestohlen. Ob ein Lösegeld in Millionenhöhe gefordert wurde, wollte Klocke weder bestätigen noch dementieren.

Die Kreisverwaltung versucht, zumindest Unterhalts- und Wohngeldzahlungen in die Wege zu leiten – mit Hilfe von Banken und Sparkassen. Der neue Landrat Andy Grabner (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, gerade finanzschwache Familien müssten jetzt schnell an ihr Geld kommen. Grabner hatte am Montag das Amt von Uwe Schulze (CDU) übernommen.