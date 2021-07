Alle Daten verschlüsselt Hackerangriff legt Landkreisverwaltung von Anhalt-Bitterfeld lahm

Die Landkreisverwaltung in Anhalt-Bitterfeld ist durch einen Hackerangriff lahmgelegt worden. Wie das Landratsamt MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, mussten am Dienstag alle Mitarbeiter am Hauptsitz in Köthen ihre Computer herunterfahren. Grund dafür sei ein Trojanerangriff auf das Netz der Verwaltung gewesen. Betroffen seien auch die Außenstellen in Bitterfeld und Zerbst. Anfragen von Bürgern konnten nicht mehr bearbeitet werden.