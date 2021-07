Nach Hackerangriff Landkreis Anhalt-Bitterfeld ab Montag wieder per Mail erreichbar

Nach einem Hackerangriff nimmt die Verwaltung des Kreises Anhalt-Bitterfeld am Montag wieder ihre Arbeit auf. Bürgerinnen und Bürger erreichen einzelne Fachbereiche ab dann wieder per E-Mail. In der vergangenen Woche war die Verwaltung durch einen Cyberangriff lahmgelegt worden. Auch Zahlungen sollen wieder getätigt werden können.