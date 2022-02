Die Hochschule Anhalt in Köthen erhöht nach einem Hacker-Angriff die Sicherheitsvorkehrungen. Unbekannte hatten am Donnerstag versucht, das Netzwerk der Hochschule anzugreifen. Sprecherin Bettina Kranhold sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Montag: "Das war ein gezielter Cyber-Angriff auf die größte Fachhochschule Sachsen-Anhalts." Die Vorsichtsmaßnahmen gegen Internetkriminelle würden nun ausgebaut. Wie genau, möchte die Hochschule nicht kommunizieren.