An der Hochschule Anhalt in Köthen entsteht für gut 26 Millionen Euro ein neues Forschungszentrum im Bereich Lebensmittelherstellung. Die Projektarbeiten dafür sollen noch in diesem Jahr beginnen, die Fertigstellung ist für 2027 geplant, teilte die Hochschule mit. Dann sollen sechs Professoren und 50 Mitarbeiter im "Interdisziplinären Forschungszentrum für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion – InFonaL" arbeiten.