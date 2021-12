Ein halbes Jahr nach dem Großbrand in einer Palettenfirma in Arensdorf bei Köthen hat sich einiges auf dem Gelände getan. Das zerstörte Bürogebäude der Firma ist abgerissen worden. Nach dem Winter soll mit dem Wiederaufbau begonnen werden, sagt Geschäftsführer Gregor Ulrich. "Wir hoffen, dass wir vielleicht Ende nächsten Jahres aus unserem neuen Büro auf unseren neuen Platz gucken können", so Ulrich.