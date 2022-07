In einem der wichtigsten Hopfenanbaugebiete Deutschlands laufen die Vorbereitungen zur Ernte. Im Elbe-Saale-Winkel werden jährlich rund 350 Tonnen Hopfen von den Feldern geholt. Doch die Hopfenbauern sind besorgt, dass aufgrund der Wirtschaftssanktionen gegen das Russland in diesem Jahr einer der größten Hopfen-Abnehmer fehlen könnte.

Hopfenbauer Alfred Regner aus Prosigk im Südlichen Anhalt sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass in diesem Fall ein Überangebot an Hopfen auf dem Weltmarkt drohe. Damit fielen dann die Preise. "Russland bezieht acht Prozent der deutschen Erntemenge. Deutschland ist der zweitgrößte Hopfenanbauer der Welt. Sollte der Markt geschlossen werden, ist das schon eine bittere Sache, was auf uns zukommt", sagt Regner. Sein Familienbetrieb im Landkreis Anhalt-Bitterfeld bewirtschaftet 135 Hektar mit rund 20 Mitarbeitern. Der Betrieb ist bundesweit einer der größten Produzenten für Hopfen.