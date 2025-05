Ferropolis steht exemplarisch dafür, wie einschneidend Industriekultur sein kann: In die Landschaft und für das Leben und Arbeiten der Menschen. Das gibt Orten der Industriekultur die Chance, nah dran zu sein und viele Menschen zu erreichen. Über dieses besondere Potenzial auch zur Demokratiebildung und die derzeitigen Herausforderungen diskutierten die Teilnehmenden der Bundeswerkstatt.

Eine weitere Diskussion der Bundeswerkstatt drehte sich um den Umgang mit politischen Gruppen. Etwa wenn Menschen mit extremistischer Einstellung an Führungen teilnehmen und dann demokratiefeindiche Aussagen machen. Eine Herausforderung für Museumsmiterarbeitende, wie Josepha Kirchner vom Netzwerk Industriekultur Sachsen-Anhalt erklärt: "Einerseits können Industriekulturorte einen Raum für Austausch bieten. Andererseits müssen sie aber auch gucken, wie sie sich positionieren und mit Kontroversen an diesen Orten umgehehen."

Demokratische Bildung und die Gefahr politischer Vereinnahmung – Herausforderungen, die in den Gesprächen immer wieder auftauchen. Es wird deutlich: Strukturwandel ist ein durch und durch gesellschaftspolitisches Thema. Seit der Europawahl und der vorgezogenen Bundestagswahl spürt auch Jula Kugler vom Berliner Zentrum Industriekultur den vermehrten Versuch politischer Gruppen, Orte der Industriekultur einzunehmen. Oder diese mit einem anderen Narrativ zu versehen.

"Das sind ja wirtschaftliche Erfolgsgeschichten, die erzählt werden an Orten der Industriekultur", erklärt Jula Kugler. "Aber gerade im Bergbau müssen wir unseren Besucher*innen erzählen, was diese Erfolgsgeschichten für Nebenwirkungen hatten. Und da passiert es zunehmend, dass Gruppen vom extremistischen Spektrum herkommen an Orte und sagen: 'Das ist nicht die richtige Geschichte, die ihr erzählt.'"