Der Anrufer habe vorgegeben, dass es mehrere unberechtigte Kontozugriffe gegeben habe. Eine neue Sicherheitssoftware könne das künftig verhindern. Die Frau habe das Programm dann auf ihrem Computer installiert und dem Betrüger so die Zugangsdaten zum Online-Banking verschafft. Wenig später seien 75.000 Euro von ihrem Konto abgebucht worden.

Die Polizei empfiehlt, in keinem Fall persönliche Daten oder Kontozugänge am Telefon preiszugeben, sondern beim leisesten Verdacht das Gespräch unverzüglich zu beenden. Ein gesundes Maß an Misstrauen schütze vor Betrügern.