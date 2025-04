In seinem Revier ist Carsten Scholz oft mit seinem Geländewagen unterwegs, diesmal inklusive Anhänger. Da drin: ein mobiler Hochsitz. Scholz packt das Metallgestell und wuchtet den Hochsitz an den Rand eines Erbsenackers. "Bei der Jagd muss man im richtigen Wind sitzen", erzählt Scholz. Wild hat sehr gute Sinnesorgane, es hört und riecht vor allem gut, riecht es einen Menschen, ist es weg.

"Ein Jäger pachtet Flächen, geht dort zur Jagd und hat aber auch dafür zu sorgen, dass kein Wildschaden entsteht," erklärt der Köthener. Denn Jäger müssen einen möglichen Wildschaden ausgleichen und das kann teuer werden. Deshalb versucht Carsten Scholz die Wildschweine zu vergrämen. Das gelingt am besten in dem er einen Überläufer, also ein junges Wildschwein schießt – so versucht er den Konflikt zwischen Mensch und Tier zu moderieren.